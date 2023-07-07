В Уфе зарядка от телефона стала причиной пожара

В Уфе сотрудникам МЧС России удалось спасти четырех человек, которые находились в квартире по улице Первомайской во время пожара. Жилье серьезно повреждено, а причиной возгорания стала оставленная подключенной к удлинителю зарядка от телефона.

Шесть человек, включая двоих детей, самостоятельно эвакуировались по подъездным лестницам.

Прибыв на место, пожарные приступили к спасательной операции, чтобы освободить людей из опасной зоны. Горело имущество в двухкомнатной квартире на 4 этаже. Пламя было полностью потушено в течение 15 минут. В тушении принимали участие 11 человек и четыре единицы пожарной техники.

Сообщается, что в настоящее время проводится расследование.