В прошлом году в Башкирии вышли замуж 116 несовершеннолетних девушек

В Башкирии в прошлом году замуж до достижения возраста совершеннолетия вышли 116 девушек, в то время как среди парней таких случаев было всего шесть. Эта информация представлена в докладе Башстата ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Общая тенденция вступления в первый брак в республике показывает, что в среднем женщины выходят замуж в возрасте 26,8 лет, а мужчины - в возрасте 28,9 лет. Кроме того, более 31% мужчин и более 33% женщин женятся и выходят замуж вторично.