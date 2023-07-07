В уфимской Черниковке появилась электрозаправка

В Уфе, неподалеку от парка Победы, появилась новая зарядная станция для электромобилей. С мощностью 60 кВт, эта зарядная станция поддерживает режим mode-4 с постоянным током, что позволяет зарядить аккумулятор электромобиля примерно за 20 минут, в зависимости от его емкости.