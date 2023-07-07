В Уфе в озере Тёплом утонул пьяный мужчина

В Уфе произошёл несчастный случай. В озере Тёплом утонул человек.

Как сообщает Управление гражданской защиты, 6 июля в службу спасения обратилась уфимка, которая заявила, что её 38-летний муж ушёл купаться, но обратно не вернулся.

Семья проводила торжество на берегу озера. Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и его друг решили искупаться. К сожалению, живым уфимца больше не видели. Его тело нашли на глубине 3 метров в 25 метрах от берега.

Отмечается, что мужчины купались на месте, которое не оборудовано для плавания.