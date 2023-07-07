Порядка 10 миллионами банковских карт пользуются жители Башкирии

В апреле текущего года жители Башкирии владели 9,8 миллионами банковских карт. По информации пресс-службы Отделения - Национального банка по РБ Центрального банка Российской Федерации, в первом квартале 2023 года было выдано более 250 тысяч карт – рост к аналогичном периоду прошлого года составил 20%.

Наиболее популярным способом использования карт для жителей региона является оплата товаров и услуг, что составляет 79% от общего числа операций с картами. Переводы составляют 19%, а снятие наличных - 2%.

Сообщается, что количество безналичных платежей за год выросло на 11%, тогда как количество операций по снятию денег уменьшилось на столько же процентов.