Жителей Башкирии предупредили об изменении графика движения пригородных поездов

Во второй половине июля ожидается изменение графика движения пригородных поездов. Об этом рассказали в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
Изменение движения связано с ремонтными работами на перегоне путевой пост 1422 км — Черемшан.
На 10, 11, 12, 17, 18 и 19 июля 2023 года:
— пригородный поезд № 6456 Кандры — Шакша на участке Кандры — Черемшан проследует на 5 минут раньше действующего расписания: Кандры (отпр. 16:49) — Черемшан (приб. 17:52, отпр. 17:53) — Шакша (приб. 20:25).
На 11, 12, 13, 18, 19, 20 июля:
— пригородный поезд № 6454 Кандры — Уфа на участке Черемшан — Уфа проследует на 5 минут позже действующего расписания: Кандры (отпр. 06:42) — Черемшан (приб. 07:43, отпр. 07:44) — Уфа (приб. 09:42 по местному времени).