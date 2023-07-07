В Башкирии период активности клещей значительно сместился

Анна Казак, начальник Управления Роспотребнадзора Башкирии, в рамках пресс-конференции ИА «Башинформ» рассказала о ситуации с клещами.

Так, главный санитарный врач региона отметила, что начало активности клещей в последние три года сместилось на более ранние сроки. Насекомые просыпаются уже в марте. Причина раннего подъёма клещей – наступление преждевременной весны.