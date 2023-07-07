Международная олимпиада по финансовой безопасности соберет студентов и школьников из 19 стран

В первом этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности (МОФБ) примут участие 24 600 студентов и школьников из 19 различных стран, информирует исполком МОФБ. Промежуточные испытания этой олимпиады уже завершились, и теперь на отборочном этапе будут соревноваться 8 643 студента из России, 2 878 из стран СНГ и 638 участников из стран дальнего зарубежья. Кроме того, в августе 12 441 школьник из России примет участие в испытаниях.