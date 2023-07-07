В Башкирии коммунальщик погиб под завалами грунта

В селе Сандугач Янаульского района Башкирии произошла трагедия, в результате которой погиб 32-летний водитель и слесарь во время выполнения аварийно-восстановительных работ. Республиканская гострудинспекция провела расследование для выяснения причин случившегося.

Инцидент произошел 10 мая, когда бригада рабочих приступила к подключению домов к системе холодного водоснабжения села. Для подключения к водопроводу жителей одной из улиц необходимо было осуществить закольцовку магистрального трубопровода. Машинист экскаватора выкопал двухметровую траншею, в которую спустились два слесаря. Однако, как только они начали работу, произошло обрушение грунта. Один из работников был отброшен к стене, а другого засыпало землей. Члены бригады немедленно стали раскапывать землю, вытащили одного из пострадавших, но, к несчастью, он же был мертв, что констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи.

По результатам расследования было установлено, что на момент происшествия не был составлен наряд-допуск, в котором указываются меры безопасности для проведения работ. Работник также не получил соответствующую инструкцию и обучение по охране труда. Кроме того, ему не был предоставлен необходимый индивидуальный защитный инвентарь.

Прямыми причинами обрушения стали: отсутствие крепления откосов траншеи с вертикальными стенками, вырытый грунт находился на небезопасном расстоянии, точки спуска и подъема рабочих не были установлены.