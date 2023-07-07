В Башкирии авиамониторинг позволяет предотвратить катастрофу

В этом году в течение текущего пожароопасного сезона на территории лесного фонда Башкирии проведено 104 авиапатрулирования, общая продолжительность которых составила 352 летных часа. Лесопожарная авиация осуществляет контроль 4,1 млн гектаров леса, что составляет 72% общей площади лесного фонда республики. В рамках этой операции было разработано 30 маршрутов авиапатрулирования общей протяженностью 3,5 тысячи километров, сообщает Минлесхоз Башкирии.

Благодаря систематическому мониторингу с помощью авиации обнаружены 19 лесных пожаров. За период с 31 марта по 7 июля 2023 года было зафиксировано 106 лесных пожаров, из которых 56 – возникли по причине неосторожного обращения с огнем, 11 – произошли из-за распространения пожаров с земель иных категорий, 35 – были вызваны естественными факторами, а 4 случая были связаны с техногенными объектами. Общая площадь, пораженная лесными пожарами, составила 1288 гектаров.