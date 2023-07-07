Врачи Уфы помогли девочке с врожденным пороком сердца

Маленькой пациентке потребовалась ещё одна операция – пластика дуги аорты. Обычно для этого используют специальный пластический материал (ксеноперикард или собственный перикард, либо синтетические ткани). В этот раз специалисты выбрали другой тип коррекции, решив расширить аорту собственными тканями аорты. Такая операция технически сложнее стандартных, но имеет несомненные преимущества для дальнейшего роста прооперированной области и формирования правильной геометрии сосуда. Операция длилась более четырех часов и завершилась успешно. Малышка пошла на поправку и через 10 дней была выписана домой под наблюдение врачей. Всего в кардиоцентре проведено уже около 10 подобных операций, когда для расширения дуги аорты использовались собственные ткани, однако 4-х месячному ребёнку ее провели впервые.