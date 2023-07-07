Около 10 тысяч человек увидели рукописную копию Корана Усмана в Уфе

В Уфу 26 мая была возвращена рукописная копия Священного Корана Усмана, которая является одной из шести самых древних копий Священного Корана.

Фото №1 - Около 10 тысяч человек увидели рукописную копию Корана Усмана в Уфе

Этот экземпляр датируется VII веком и считается эталоном Корана. Копию изготовил представитель Международной исламской академии из Узбекистана. На данный момент книга находится под охраной в Национальном музее, а затем будет перенесена в Музей Кочевых цивилизаций.

Сохранившаяся до наших дней рукопись является источником гордости исламского мира.

Фото: социальные сети.

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