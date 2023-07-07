В Башкирии врачи спасли девочку, которая отравилась таблетками

4 июля в больницу Стерлитамака доставили 14-летнюю девочку. У юной пациентки выявили признаки отравления лекарствами.
Сообщается, что подросток приняла около 20 таблеток парацетамола в течение 1,5 часов, чтобы избавиться от сильной головной боли. Ночью у неё началась рвота, тошнота и боль в животе. Утром мама ребёнка обратилась в больницу.
Девочке сразу оказали первую помощь, а после направили на дальнейшее лечение. Нормализовать состояние пациентки удалось в короткое время. Серьёзных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению за медицинской помощью.