В Башкирии уровень смертности от отравления алкоголем сократился в четыре раза

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев представил в социальных сетях статистику по алкогольному рынку.
Отчет подтверждает, что в течение последних пяти лет в республике наблюдается снижение числа смертей от случайного отравления алкоголем. Итоги следующие: в 2018 году — 211 человек, в 2019 году — 102 человека, в 2021 году — 57 человек, а в 2022 году — 52 человека.
Сравнивая данные 2022 года с 2018 годом, можно отметить, что число летальных случаев сократилось в четыре раза. Результаты свидетельствуют о внедрении эффективной политики регулирования алкогольного рынка.
Алексей Гусев подчеркнул, что главная цель — обеспечить защиту населения от некачественной алкогольной продукции.