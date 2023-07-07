В Башкирии уровень смертности от отравления алкоголем сократился в четыре раза

Отчет подтверждает, что в течение последних пяти лет в республике наблюдается снижение числа смертей от случайного отравления алкоголем. Итоги следующие: в 2018 году — 211 человек, в 2019 году — 102 человека, в 2021 году — 57 человек, а в 2022 году — 52 человека.