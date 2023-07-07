В Башкирии оформление экспресс-выписки о недвижимости займет всего минуту

Бесплатная электронная выписка включает в себя подробное описание объекта, его кадастровую стоимость, информацию о правообладателе, типе, номере и дате государственной регистрации права, а также наличие или отсутствие ограничений и названия документов, которые являются основанием для права собственности. Указанная информации моет понадобиться, к примеру, на этапе подготовки к сделке или подачи заявки в банк на ипотеку.

Экспресс-выписку могут получить только правообладатели, информация о которых уже содержится в реестре. Если недвижимость была оформлена до 31 января 1998 года и не было совершено никаких сделок, то информация о собственнике может отсутствовать в реестре. Владельцам такой недвижимости следует обратиться в МФЦ с заявлением о регистрации ранее возникшего права. Заявление можно подать как в электронном виде, так и лично. В данном случае не взимается государственная пошлина.