Стало известно, когда на арочном мосту в Уфе откроют движение

В Уфе активно продолжается ремонт арочного моста. Мэр города Ратмир Мавлиев рассказал о ходе строительства.
Демонтированы уже 400 тонн железобетонных конструкций. Было разобрано пролетное строение протяженностью 423 метра.
Реконструированы четыре опоры мостового перехода. Общий объем уложенного бетона составил 670 кубометров, арматуры — 230 тонн. На объект завезено 1700 тонн металлоконструкций, из которых 850 тонн уже смонтировано.
Открыть движение по мосту планируется в следующем году.
Фото: администрация г. Уфы.