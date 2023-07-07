Стало известно, когда на арочном мосту в Уфе откроют движение

В Уфе активно продолжается ремонт арочного моста. Мэр города Ратмир Мавлиев рассказал о ходе строительства.

Фото №1 - Стало известно, когда на арочном мосту в Уфе откроют движение

Демонтированы уже 400 тонн железобетонных конструкций. Было разобрано пролетное строение протяженностью 423 метра.

Реконструированы четыре опоры мостового перехода. Общий объем уложенного бетона составил 670 кубометров, арматуры — 230 тонн. На объект завезено 1700 тонн металлоконструкций, из которых 850 тонн уже смонтировано.

Открыть движение по мосту планируется в следующем году.

Фото: администрация г. Уфы. 

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