В Уфе определили топ направлений авиаперелетов

По итогам недавнего анализа популярности авиаперелетов из Уфы по России были определены пять наиболее востребованных направлений. В этом списке ожидаемо присутствуют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Сургут и Новосибирск.

На международных линиях также наблюдался значительный рост пассажиропотока по таким направлениям как Анталья, Стамбул, Шарджа, Дубай, страны СНГ и ЕАЭС.

Авиаперелеты обеспечивались 31 авиакомпанией на 67 различных направлениях, включая 49 внутренних и 18 международных.

В период с 1 января и 30 июня 2023 года международный аэропорт «Уфа» обслужил впечатляющее число пассажиров - 2,2 миллиона человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 26%.