В Башкирии открылись конгресс авиации общего назначения и XVII Всероссийский слёт любителей авиации

Программы сольного и группового пилотажа с участием более чем 50 самолётов. На аэродроме «Первушино» завтра пройдет масштабное авиашоу.
Сегодня там стартовали Конгресс авиации общего назначения и Всероссийский слёт любителей авиации. В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров поприветствовал приехавших в республику гостей из более чем 40 регионов страны и пожелал с пользой провести конгресс. Также руководитель Башкортостана понаблюдал за воздушной авиационной программой и осмотрел воздушные суда.
В рамках слёта на площадке аэродрома «Первушино» пройдут мастер-классы, выставка авиационной техники и концертная программа. Конечно же, самым ярким событием станет авиашоу с участием самолётов ЯК-12.