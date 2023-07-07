В Башкирии открылись конгресс авиации общего назначения и XVII Всероссийский слёт любителей авиации

Программы сольного и группового пилотажа с участием более чем 50 самолётов. На аэродроме «Первушино» завтра пройдет масштабное авиашоу.

Сегодня там стартовали Конгресс авиации общего назначения и Всероссийский слёт любителей авиации. В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров поприветствовал приехавших в республику гостей из более чем 40 регионов страны и пожелал с пользой провести конгресс. Также руководитель Башкортостана понаблюдал за воздушной авиационной программой и осмотрел воздушные суда.

Человек всегда любил, хотел и мечтал летать. Башкортостан – это тоже летающий регион. Вы знаете о нашем земляке, дважды Герое Советского Союза, легендарном лётчике-штурмовике Мусе Гайсиновиче Гарееве. И он, кстати, последние годы своей жизни работал руководителем ДОСААФ нашей республики, многое сделал для развития авиации в Башкортостане. А республика, действительно, летающая. Мы производим двигатели для самолётов, мы производим вертолёты, беспилотные летательные аппараты. И у наших парней всегда тяга к полётам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках слёта на площадке аэродрома «Первушино» пройдут мастер-классы, выставка авиационной техники и концертная программа. Конечно же, самым ярким событием станет авиашоу с участием самолётов ЯК-12.

С этого самолета после войны и начала создаваться малая авиация нашей страны. Этот маленький самолет выполнял важную работу.

Владимир Давидович, комментатор авиашоу
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