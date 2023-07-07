В Башкирии открылись конгресс авиации общего назначения и XVII Всероссийский слёт любителей авиации

Человек всегда любил, хотел и мечтал летать. Башкортостан – это тоже летающий регион. Вы знаете о нашем земляке, дважды Герое Советского Союза, легендарном лётчике-штурмовике Мусе Гайсиновиче Гарееве. И он, кстати, последние годы своей жизни работал руководителем ДОСААФ нашей республики, многое сделал для развития авиации в Башкортостане. А республика, действительно, летающая. Мы производим двигатели для самолётов, мы производим вертолёты, беспилотные летательные аппараты. И у наших парней всегда тяга к полётам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан