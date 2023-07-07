В Башкирии 12 односельчан отправились на военную службу по контракту

Мы также учитываем военно-учетную специальность. Это в любом случае, чтобы у военнослужащего были когда-то навыки, знания, умения, чтобы они пригодились уже в нынешнее время, потому что у нас вооружение меняется, новейшее вооружение поставляется. Но те старые знания все равно пригодятся.

Фадис Султанов, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации контротбора на военную службу по контракту, старший лейтенант