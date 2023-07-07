В Башкирии 12 односельчан отправились на военную службу по контракту

Сразу 12 односельчан из Баймакского района решили отправиться на военную службу по контракту. Сначала они обратились в местный мобильный пункт, прошли медосмотр и уже сегодня приехали в Уфу. Подписали контракт и отправились на военную подготовку в Кемерово в мотострелковые войска.

Я – доброволец. Сейчас уезжаем в Кемерово. За патриотизм, за наших ребят и за тех, кого в данный момент сейчас нет. Я еду с позитивным настроем, страха нет.

Доброволец

В Башкортостане продолжается набор желающих отправиться на военную службу по контракту. На пункты сбора приходят как опытные бойцы, так и новобранцы. Договор можно заключить вплоть до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Каждый инструктор по виду и роду войск определяет степень готовности желающих и их военно-учетную специальность.

Мы также учитываем военно-учетную специальность. Это в любом случае, чтобы у военнослужащего были когда-то навыки, знания, умения, чтобы они пригодились уже в нынешнее время, потому что у нас вооружение меняется, новейшее вооружение поставляется. Но те старые знания все равно пригодятся.

Фадис Султанов, офицер по тестированию военно-профессиональной ориентации контротбора на военную службу по контракту, старший лейтенант 
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