В Башкирии 12 односельчан отправились на военную службу по контракту

Сразу 12 односельчан из Баймакского района решили отправиться на военную службу по контракту. Сначала они обратились в местный мобильный пункт, прошли медосмотр и уже сегодня приехали в Уфу. Подписали контракт и отправились на военную подготовку в Кемерово в мотострелковые войска.
В Башкортостане продолжается набор желающих отправиться на военную службу по контракту. На пункты сбора приходят как опытные бойцы, так и новобранцы. Договор можно заключить вплоть до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Каждый инструктор по виду и роду войск определяет степень готовности желающих и их военно-учетную специальность.