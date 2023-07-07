В Уфе нетрезвый водитель перевернул уборочную машину

По сообщению городского ГИБДД, должностное лицо, а также муниципальное бюджетное учреждение, ответственные за выпуск автомобиля «на линию» без проведения предрейсового осмотра, были привлечены к ответственности.

Недавно 22-летний водитель уборочной машины, двигаясь по улице Ленина в сторону улицы Мастерская, не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. Машина получила повреждения.

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный протокол.

Также было обнаружено, что в путевом листе отсутствовала отметка о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства.

Водитель, должностное лицо и МБУ «Служба по благоустройству Советского района» привлечены к административной ответственности за нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

Водитель оштрафован на 3 тысячи рублей, механик МБУ – на 5 тысяч рублей, а юридическое лицо – на 30 тысяч рублей.