В Уфе спасатели с вертолета инспектировали водоемы

В Башкирской столице местных жителей насторожил вертолет, который летал низко над городом. Об инспекции водоемов Уфы рассказал вице-премьер правительства Башкирии Ирек Садыков.

По словам чиновника, это была необходимая мера в активность жаркой погоды и пляжный сезон. С приходом тепла жители часто проводят время на водоемах, но не всегда соблюдают меры безопасности.