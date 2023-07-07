В Башкирии пройдет авиашоу с участием более 50 самолетов

Более 50 самолётов поднимутся в небо над аэродромом «Первушино». Завтра там состоится масштабное авиашоу с участием легендарных Як-12. Оно пройдёт в рамках Всероссийского слёта любителей авиации, который открылся сегодня в Кушнаренковском районе республики.
Проворачивать вручную винт перед запуском на звездообразных двигателях нужно обязательно. Иначе можно получить гидроудар, говорит Дмитрий Овсянников. Авиалюбитель из города Сергиев Посад готовит свой самолёт к воздушной авиационной программе. В Уфу Дмитрий прибыл для участия во Всероссийском слёте любителей авиации именно на этом «Як-12». Прилетел не один.
Як-12 был разработан в 1946 году. Именно с этого самолёта после войны начала создаваться малая авиация для нашей большой страны, говорит Владимир Давидович. Завтра ему предстоит рассказать о легендарной крылатой машине зрителям авиашоу. Три легендарных «Яка» взлетают в небо над аэродромом «Первушино».
Пилоты приветствуют участников Всероссийского слёта любителей авиации и поздравляют их с праздником. Мероприятие проходит в год столетия российской гражданской авиации. Участие в нём принял и глава региона. Радий Хабиров пожелал гостям, приехавшим из более чем 40 регионов страны, плодотворно провести время.
Радий Хабиров, также отметил, что «Первушино» выполняет важную профориентационную функцию. Многие мальчишки, после того как побывают здесь, устремляются в небо, сказал глава региона. Помимо участия в церемонии открытия, Радий Хабиров осмотрел воздушные суда и обсудил существующие в отрасли проблемы.
«Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом». Эти слова из известной песни совсем неактуальны для малой авиации. Представительницы прекрасного пола здесь никак не мешают, они наоборот помогают развивать отрасль, а иногда и сами садятся за штурвал самолёта.
Завтра ожидается не менее насыщенная программа. В рамках слёта на площадке аэродрома «Первушино» запланированы мастер-классы, выставка авиационной техники и концертная программа. Конечно же, самым ярким событием станет авиашоу с участием более 50 самолетов, среди которых и легендарные Як-12.