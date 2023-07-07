В Башкирии пройдет авиашоу с участием более 50 самолетов

Более 50 самолётов поднимутся в небо над аэродромом «Первушино». Завтра там состоится масштабное авиашоу с участием легендарных Як-12. Оно пройдёт в рамках Всероссийского слёта любителей авиации, который открылся сегодня в Кушнаренковском районе республики.

Проворачивать вручную винт перед запуском на звездообразных двигателях нужно обязательно. Иначе можно получить гидроудар, говорит Дмитрий Овсянников. Авиалюбитель из города Сергиев Посад готовит свой самолёт к воздушной авиационной программе. В Уфу Дмитрий прибыл для участия во Всероссийском слёте любителей авиации именно на этом «Як-12». Прилетел не один.

Из Сергиева Посада прилетел с семьей с собакой. Путешествуем. Дмитрий Овсянников, авиалюбитель /г. Сергиев Посад/

Як-12 был разработан в 1946 году. Именно с этого самолёта после войны начала создаваться малая авиация для нашей большой страны, говорит Владимир Давидович. Завтра ему предстоит рассказать о легендарной крылатой машине зрителям авиашоу. Три легендарных «Яка» взлетают в небо над аэродромом «Первушино».

Пилоты приветствуют участников Всероссийского слёта любителей авиации и поздравляют их с праздником. Мероприятие проходит в год столетия российской гражданской авиации. Участие в нём принял и глава региона. Радий Хабиров пожелал гостям, приехавшим из более чем 40 регионов страны, плодотворно провести время.

Человек всегда любил, хотел и мечтал летать. Башкортостан – это тоже летающий регион. Вы знаете о нашем земляке, дважды Герое Советского Союза, легендарном лётчике-штурмовике Мусе Гайсиновиче Гарееве. И он, кстати, последние годы своей жизни работал руководителем ДОСААФ нашей республики, многое сделал для развития авиации в Башкортостане. А республика, действительно, летающая. Мы производим двигатели для самолётов, мы производим вертолёты, беспилотные летательные аппараты. И у наших парней всегда тяга к полётам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров, также отметил, что «Первушино» выполняет важную профориентационную функцию. Многие мальчишки, после того как побывают здесь, устремляются в небо, сказал глава региона. Помимо участия в церемонии открытия, Радий Хабиров осмотрел воздушные суда и обсудил существующие в отрасли проблемы.

«Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом». Эти слова из известной песни совсем неактуальны для малой авиации. Представительницы прекрасного пола здесь никак не мешают, они наоборот помогают развивать отрасль, а иногда и сами садятся за штурвал самолёта.