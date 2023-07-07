Радий Хабиров встретился с советниками школьных директоров по воспитанию

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Разговор проходил в парке «Патриот» в неформальной обстановке. Собрались около 200 человек.

 По словам главы республики, главная задача, которая стоит перед специалистами, патриотическое воспитание. Сейчас заниматься этим нужно через призму СВО - на конкретных примерах героев-земляков, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. Также, по мнению Радия Хабирова, советники по воспитанию должны уделять внимание безопасности детей и пресекать буллинг, то есть травлю учащихся. В зоне ответственности сотрудников и организация дополнительного образования.

Советники делают очень важное дело. Огромную роль сегодня играет патриотическое воспитание школьников, в том числе в контексте СВО. Ребятам нужно рассказывать о наших героях, живых и павших, тех, кто защищает Родину. В числе задач советников – дополнительное, культурное и спортивное образование школьников, воспитание в духе межнационального и межконфессионального согласия. Это – главное наше богатство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана
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