Радий Хабиров встретился с советниками школьных директоров по воспитанию

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Разговор проходил в парке «Патриот» в неформальной обстановке. Собрались около 200 человек.

По словам главы республики, главная задача, которая стоит перед специалистами, патриотическое воспитание. Сейчас заниматься этим нужно через призму СВО - на конкретных примерах героев-земляков, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. Также, по мнению Радия Хабирова, советники по воспитанию должны уделять внимание безопасности детей и пресекать буллинг, то есть травлю учащихся. В зоне ответственности сотрудников и организация дополнительного образования.