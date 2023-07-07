Общественники проверили ход строительства Зининского путепровода в Уфе

Зининский путепровод откроется в сентябре. Сегодня в Уфе общественники проверили ход строительства этого объекта. Работы там ведутся по графику. Проезд уже готов на 70%. Четырехполосный путепровод расположился в 200 метрах от железной дороги. Его длина составляет 106 метров. А сама дорога от транспортной развязки на трассе М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе протянется на 1850 метров.

На этом участке пробки не только утром и вечером, но и днем. Дорога бывает забита даже ночью. Но это лишь временные сложности. К сентябрю здесь запустят четырехполосный путепровод.

Зининский переезд – самый оживлённый в Уфе. Каждый день здесь проезжают около 40 тысяч машин. Жители уфимских поселков, а также ближайших сел и деревень Иглинского района ждут с нетерпением завершение стройки.

Большая часть работы уже позади. Новый Зининский путепровод готов на 70%. Строительство ведется в две смены бригадами по 40 человек. Используют только отечественные материалы преимущественно местного, башкирского производства. Сейчас монтируют бортовые камни, ведутся работы по устройству наружного освещения. Со стороны Нагаево готовят основание для асфальтобетонного покрытия.

Как говорят строители, сложности возникали при установке 33-метровых балок. Весят они 60 тонн. К тому же приходилось сначала переустраивать сети и коммуникации РЖД, а затем проводить монтаж самого строения. Для выполнения этих работ останавливали движение поездов на данном участке. Теперь никаких трудностей.