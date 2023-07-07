В ЗАГСе Уфы зарегистрировали тысячный брак

8 июля из Уфы запустят бесплатный экскурсионный автобус в Бирск. Там пройдет День семьи, любви и верности. Центром праздника в Башкортостане по традиции станет Октябрьская площадь, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором, куда будут привезены мощи Петра и Февронии. Уже второй год День семьи, любви и верности носит статус государственного праздника.

Одна медаль на двоих и пара значков на лацкан, как символ любви и верности. Именно так и называется награда. Ровно 50 лет назад в деревне Ахметово Кушнаренковского района Хатмулла и Зугра отмечали рождение их семьи. Вместе преодолевали трудности, воспитывали детей, много работали. Оба супруга – ветераны труда в строительной отрасли. Возвели самые значимые здания для республики, например, ипподром «Акбузат», уфимский аэропорт, мечеть «Ляля-тюльпан». Но сегодня могут поделиться, как построить и крепкую семью.

Добрые отношения друг к другу, доверие, взаимопонимание, забота друг о друге, уважительное отношение друг к другу, несмотря на недостатки и достоинства.

Хатмулла Валирахманов

Его взгляд – всё уже понимала, где-то, если я не так делаю, с одного взгляда должна женщина понимать. Вот тогда хорошо будет.

Зугра Валирахманова

Очень уважаемая пара, строители. И дом правительства, и дом профсоюзов, и театры наши, и больницы строились этими людьми, Поэтому для нас большая честь сегодня поздравлять и чествовать вот такую замечательную супружескую пару.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Медалью «За любовь и верность» наградят 70 супружеских пар Башкортостана. Ее вручают тем, кто прожил в браке не меньше 25 лет. Вместе с медалью – поздравления от имени Главы Республики и памятные подарки.

А это те, кто только вступает на порог семейной жизни. Сегодня в ЗАГСе Кировского района Уфы состоялась регистрация тысячного брака. От «Собора русских Башкортостана» молодым в подарок вручили самовар, как символ сохранения вечного уюта и тепла в доме.

Фото №1 - В ЗАГСе Уфы зарегистрировали тысячный брак

Очень неожиданно вообще было узнать, что мы тысячная пара. Сама по себе дата такая интересная – 7 июля. До сих пор как-то не верится. В общем, все для нас, звезды складываются, цифры тоже.

Анна и Александр Котлояровы

В Бирске мы будем чествовать пары уже с серьезным жизненным опытом, а здесь мы решили поздравить начинающую семейную жизнь пару. Тем более, что эта пара – тысячная в Кировском районе, которая зарегистрировала свой брак в этом году. Поэтому мы приехали поздравить именно их. Ну и заодно подарили самовар, чтобы это было место притяжения, где они бы смогли проводить свои вечера.

Павел Васильев, депутат городского совета Уфы, исполнительный директор «Собора русских Башкортостана»

Завтра в Бирске пройдут праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. С 15:00 на Октябрьской площади начинаются народные гуляния. Выставка ремесленников, национальная кухня, в Свято-Троицкий Кафедральный Собор будут доставлены мощи Петра и Февронии – покровителей семьи. Организуют экскурсионные маршруты по Бирску. В 18:00 пройдет концерт с участием национальных коллективов. Из Уфы запустят бесплатный экскурсионный автобус в Бирск.

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