В ЗАГСе Уфы зарегистрировали тысячный брак

В Бирске мы будем чествовать пары уже с серьезным жизненным опытом, а здесь мы решили поздравить начинающую семейную жизнь пару. Тем более, что эта пара – тысячная в Кировском районе, которая зарегистрировала свой брак в этом году. Поэтому мы приехали поздравить именно их. Ну и заодно подарили самовар, чтобы это было место притяжения, где они бы смогли проводить свои вечера.

Павел Васильев, депутат городского совета Уфы, исполнительный директор «Собора русских Башкортостана»