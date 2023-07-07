В ЗАГСе Уфы зарегистрировали тысячный брак

8 июля из Уфы запустят бесплатный экскурсионный автобус в Бирск. Там пройдет День семьи, любви и верности. Центром праздника в Башкортостане по традиции станет Октябрьская площадь, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором, куда будут привезены мощи Петра и Февронии. Уже второй год День семьи, любви и верности носит статус государственного праздника.
Одна медаль на двоих и пара значков на лацкан, как символ любви и верности. Именно так и называется награда. Ровно 50 лет назад в деревне Ахметово Кушнаренковского района Хатмулла и Зугра отмечали рождение их семьи. Вместе преодолевали трудности, воспитывали детей, много работали. Оба супруга – ветераны труда в строительной отрасли. Возвели самые значимые здания для республики, например, ипподром «Акбузат», уфимский аэропорт, мечеть «Ляля-тюльпан». Но сегодня могут поделиться, как построить и крепкую семью.
Медалью «За любовь и верность» наградят 70 супружеских пар Башкортостана. Ее вручают тем, кто прожил в браке не меньше 25 лет. Вместе с медалью – поздравления от имени Главы Республики и памятные подарки.
А это те, кто только вступает на порог семейной жизни. Сегодня в ЗАГСе Кировского района Уфы состоялась регистрация тысячного брака. От «Собора русских Башкортостана» молодым в подарок вручили самовар, как символ сохранения вечного уюта и тепла в доме.
Завтра в Бирске пройдут праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. С 15:00 на Октябрьской площади начинаются народные гуляния. Выставка ремесленников, национальная кухня, в Свято-Троицкий Кафедральный Собор будут доставлены мощи Петра и Февронии – покровителей семьи. Организуют экскурсионные маршруты по Бирску. В 18:00 пройдет концерт с участием национальных коллективов. Из Уфы запустят бесплатный экскурсионный автобус в Бирск.
Трансляцию мероприятий смотрите на нашем канале в вечернем эфире.