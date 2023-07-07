Уфимский хоспис принял первых маленьких подопечных

Для детей в стационаре организовано 20 мест. Это индивидуальные комнаты, где могут остановиться и родители. Несколько из них уже заселены.
Он бы с радостью всё потрогал, покрутил, но маленькие ручки не слушаются даже под большим усилием воли. Техника – это страсть Максима. Вот только изучать её без поддержки мамы не получается. В год и четыре врачи выявили у малыша редкое орфанное заболевание.
Он с любопытством разглядывает комнату, которая на ближайшие недели станет его домом. Зверята на стене, которых нарисовали студенты колледжа архитектуры, чуть повыше – телевизор с любимыми мультиками. На столе уже привычная порция лекарств. Рядом букет белых роз, которые папа подарил маме.
Гульназ с сыном 24 на 7. Когда становилось особенно сложно, помогали волонтёры фонда «Уфимский хоспис». Так что многие сотрудники стационара им уже знакомы.
Свою усталость мамы особенных детишек не показывают. Но многие и не вспомнят, когда делали что-то для себя.
Здесь как минимум легче выйти на прогулку. Гульназ не нужно одной рукой держать ребенка, а другой – коляску. А для Максима, который большую часть времени проводит дома, смена локации и есть что изучать, с кем познакомиться.