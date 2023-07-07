Экипажи ралли «Шелковый путь» приехали в Уфу

В этом году пилоты проедут по маршруту Казань – Уфа – Москва, который включает девять этапов или гоночных дней. В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть более 5 тысяч километров. Напомним, 6 июля в Казани был дан старт международному ралли.

Теперь уже точно можно сказать, что торжественный проезд по Уфе состоялся. Желающие посмотреть на экипажи задолго до самого проезда собрались на площади Салавата Юлаева, у Конгресс-холла «Торатау» и у автомобильной парковки.

Здесь была организована концертная программа с танцевальными номерами, выступлением мотофристайлеров и многое другое.

Конечно же, все ждали 70 экипажей спортсменов. Они проехали на мотоциклах, квадроциклах, багги, внедорожниках и грузовиках. Международное ралли проводится с 2009 года. Но каждый год маршрут гонки прокладывается заново и никогда не повторяется. Это всегда вызов сначала для организаторов, а затем и участников. В этом году получился красивый и сложный маршрут Казань – Уфа – Москва. И сначала была прописана дорожная карта, то есть организаторы проезжали все регионы осенью прошлого года, затем этой весной.

Сразу после церемонии торжественного проезда Международного ралли «Шелковый путь» по улицам города и проезда через подиум участники двинулись на бивуак. Он расположен на парковке «Уфа-Арены». На специализированной стоянке, где пилоты и штурманы могли отдохнуть и произвести ремонт автотехники, если это понадобится.