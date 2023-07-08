В Башкирии бывший пожарный спас тонущего мужчину

29 июня на уникальном природном источнике отдыхал бывший пожарный МЧС из Тавтиманово Роман Попков. Он заметил, что на противоположном берегу мужчина разбежался и прыгнул с крутого обрыва. Спасатель сразу понял, что прыжок закончился не так, как планировалось. Роман отправился искать сельчанина. Ему пришлось несколько раз нырять на глубину. Поиски затрудняла мутная вода. А прыгнувший мужчина на поверхность так и не всплыл.