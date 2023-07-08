У двух самолётов, которые летели в Уфу, выявили неполадки

Два самолёта, которые летели в Уфу и из Уфы, столкнулись с неполадками. Об этом сообщает портал «Авиаинцидент».

Боинг авиакомпании «Nord wind» в аэропорту Махачкалы направился к взлётной дороге. Однако система улучшенного зрения зафиксировала зависание оборотов двигателя. Было принято вернуть борт на перрон.