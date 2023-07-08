Под Уфой обнаружены ценные и необычные находки

При раскопках селища Подымалово-1 рядом с рекой Сикияз археологи обнаружили необычные находки. Об этом рассказал Радий Хабиров.

Специалисты нашли металлургический горн с остатками руды, много украшений, инструментов для шитья, заготовок для различных изделий, полудрагоценные поделочные камни. Все эти находки указывают на то, что на данном участке мог находиться крупный ремесленный центр. Возможно, на данной территории активно велась торговля, а рядом расположились поселения-спутники.