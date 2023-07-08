В Башкирии задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения 236 раз

В Стерлитамаке сотрудники ГИБДД города задержали 45-летнего водителя. У автовладельца обнаружили 236 фактов нарушения правил дорожного движения.

Выяснилось, что мужчина оформил свой автомобиль «Рено Меган» на 12-летнего ребёнка, чтобы избежать ответственности за многочисленные нарушения. Водителя задержали, когда он в очередной раз превысил скорость.

Инспекторы составили в отношении него два административных материала. Свою вину мужчина признал. Автомобиль нарушителя увезли на спецстоянку.

Фото: ГИБДД РБ. 

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