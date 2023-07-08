В Башкирии ожидается 34-градусная жара

Синоптики Башкирии предупредили о жаркой погоде.
9 июля в регионе не ожидается осадков, а ветер будет слабый, в дневное время – порывистый. Температура воздуха ночью +17, +22°С, в восточных районах до +12°С, а днём +29, +34°С.
Специалисты просят не забывать о высокой пожароопасности в жару, а также о правилах поведения на водоёмах. Не рекомендуется разжигать открытые костры, зажигать огонь вблизи сухой травы, построек. А купаться следует только на оборудованных пляжах, посещать водоемы в нетрезвом состоянии категорически не рекомендуется.