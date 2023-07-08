В Бирске отпраздновали День семьи, любви и верности

Выставочные и игровые зоны, ярмарка, гастрономический фестиваль и многое другое. Октябрьская площадь города Бирска превратилась в центральную республиканскую праздничную площадку. Там с масштабным размахом сегодня отметили День семьи, любви и верности.
Народные гуляния начались в 15:00. Красочный семейный фестиваль развернулся рядом со Свято-Троицким кафедральным собором. Кстати, праздник отмечается ежегодно 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые в православном мире известны как пример супружеской любви и верности. Не зря на сегодняшний праздник многие пришли со своими вторыми половинками. Главу республики также сопровождала супруга. Радий и Каринэ Хабировы сначала прошлись по основным площадкам, где были развёрнуты народные гуляния. Здесь и зеленый рынок, и ремесленные зоны, и мастер-классы и многое другое. Одним из самых красочных стал конкурс «Парад колясок».
В 18:00 на главной сцене, на Октябрьской площади начался праздничный концерт. Гостей семейного фестиваля поприветствовал глава республики.