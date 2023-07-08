В Бирске отпраздновали День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности – это, действительно, один из самых главных праздников, потому что в генетическом коде народов России и Башкортостана семья – это самое главное. Ради семьи мы живём и созидаем. И мы всегда готовы защитить наши семьи. В эти дни, конечно, хочу выразить огромное уважение и благодарность тем семьям, чьи воины сейчас на передовой защищают нашу страну. Низкий поклон всем защитникам Отечества. Все свои силы, силы нашей команды мы будем направлять на то, чтобы в Башкортостане хотелось жить, создавать семьи, воспитывать детей. И чтобы, когда нужно, защищать свою Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан