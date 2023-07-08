В Башкирии показали авиашоу в рамках Всероссийского слета любителей авиации

В Кушнаренковском районе на аэродроме «Первушино» прошло многочасовое авиашоу с более чем полусотней самолетов и вертолетов. Всё это в рамках Всероссийского слета любителей авиации. Пилоты со всей России продемонстрировали зрителям своё мастерство.

Если бы не комментаторы, зрители бы подумали, что это доли секунды до трагедии. Но нет. Так выглядит высший пилотаж. Фигуры на грани. Положения, из которых мастерски выходят пилоты. Выступление этого Як-55 заставляет зрителей неотрывно следить за авиамашиной. У всех вопрос: что за смельчак за штурвалом и как семья переживает такие номера?

А командную работу показала уфимская пилотажная группа. За годы в авиации они уже интуитивно чувствуют и понимают друг друга, выдерживая дистанцию в пару метров. Руководит командой Сергей Минигулов. Ответственность пилоты в таких выступлениях несут не только за свою жизнь, но и за жизни товарищей. Кстати, за штурвалом одного из самолётов уфимской пилотажной группы супруга Сергея Минигулова – Оксана Тимофеева, первая девушка-пилот в республике. Женщины в авиации сейчас уже не редкость.

В небо над аэродромом «Первушина» поднялись и легендарные Як-12. Всем самолётам уже давно за пятьдесят. Но пилоты подарили им новую жизнь. Запчасти можно по-прежнему найти. Советские запасы, говорят пилоты, еще не исчерпаны.

Поклонники неба – это не только пилоты, но и парашютисты, которые сегодня тоже удивляли зрителей. Высота подвластна всем вне зависимости от возраста. Любовь к небу с годами не проходит, доказывают пилоты дельталётов, которые они собирают сами.