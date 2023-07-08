Очередная партия бойцов из Башкирии отправилась в зону СВО после отпуска

Обратно на линию соприкосновения. После краткосрочного отпуска мобилизованные бойцы вновь отправились на специальную военную операцию. Проводы прошли традиционно с площадки спорткомплекса «Уфа-Арена». Напутственные слова воинам сказал вице-премьер Ирек Сагитов.
Солдаты были в республике две недели. За это время они успели не только повидаться с родными, но и некоторые из них участвовали в уроках мужества, где рассказывали детям о тех задачах, которые им приходится выполнять.
Среди провожающих были и родственник тех, кто уже находится на передовой. Некоторые просили бойцов передать своим близким в зону СВО посылки. К месту службы военнослужащие отправились на автобусах «Башавтотранса». Маршруты организовали специально по поручению главы республики Радия Хабирова.