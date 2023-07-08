Очередная партия бойцов из Башкирии отправилась в зону СВО после отпуска

Обратно на линию соприкосновения. После краткосрочного отпуска мобилизованные бойцы вновь отправились на специальную военную операцию. Проводы прошли традиционно с площадки спорткомплекса «Уфа-Арена». Напутственные слова воинам сказал вице-премьер Ирек Сагитов.

Солдаты были в республике две недели. За это время они успели не только повидаться с родными, но и некоторые из них участвовали в уроках мужества, где рассказывали детям о тех задачах, которые им приходится выполнять.

Еду защищать Родину с чувством уверенности. Вернусь, меня все ждут. Все будет отлично.

позывной «Султан»

Среди провожающих были и родственник тех, кто уже находится на передовой. Некоторые просили бойцов передать своим близким в зону СВО посылки. К месту службы военнослужащие отправились на автобусах «Башавтотранса». Маршруты организовали специально по поручению главы республики Радия Хабирова.

Желаем ребятам, чтобы достойно представляли республику, как их деды, выполняли все задачи, поставленные Президентом. Мы все будем ждать их дома. Республика будет оказывать помощь их семьям – у нас только в указе главы 37 позиций, все вопросы оперативно решаем.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Уфимская волна
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