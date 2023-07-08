В Уфе проходит финальный этап Универсиады вузов Минсельхоза России

Лучшие студенческие команды страны собрались в Уфе. Здесь проходят соревнования финального этапа IX Летней универсиады вузов Минсельхоза России. В течение пяти дней в трех спортивных комплексах города спортсмены будут бороться за победу.
В соревнованиях принимают участие ребята из 29 регионов России, в общей сложности 600 спортсменов и тренеров. Состязания проходят по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Некоторые участники универсиады играют в суперлигах в своих регионах.
Баскетболисты из Саратовского аграрного университета разгромили соперников из Екатеринбурга – 239:55. Всего участвуют 17 баскетбольных команд, которые разбиты на три подгруппы. Сейчас у спортсменов стартовал плей-офф, уже в воскресенье станут известны победители летней универсиады.