В Уфе проходит финальный этап Универсиады вузов Минсельхоза России

В соревнованиях принимают участие ребята из 29 регионов России, в общей сложности 600 спортсменов и тренеров. Состязания проходят по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол и легкая атлетика. Некоторые участники универсиады играют в суперлигах в своих регионах.