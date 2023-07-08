В Чишминском районе впервые прошла смена лагеря «Юный спецназовец»

В Чишминском районе впервые на базе воинской части прошла смена лагеря «Юный спецназовец». В течение пяти дней ребята от 10 до 17 лет занимались физической и строевой подготовкой.
Разбирали, собирали автоматы, увидели оружие, военную технику. Все это время они жили по армейскому режиму, стали частью коллектива. Ребятам пришлось преодолевать собственные слабости.
В воинскую часть приехали ребята, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Их важно поддержать и научить расставлять правильные приоритеты, подчеркивают организаторы.