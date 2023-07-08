В Чишминском районе впервые прошла смена лагеря «Юный спецназовец»

В Чишминском районе впервые на базе воинской части прошла смена лагеря «Юный спецназовец». В течение пяти дней ребята от 10 до 17 лет занимались физической и строевой подготовкой.

Разбирали, собирали автоматы, увидели оружие, военную технику. Все это время они жили по армейскому режиму, стали частью коллектива. Ребятам пришлось преодолевать собственные слабости.

В воинскую часть приехали ребята, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Их важно поддержать и научить расставлять правильные приоритеты, подчеркивают организаторы.

Заниматься подрастающим поколением необходимо, чтобы в них уже формировалось какие-то свои моральные, жизненные принципы, которые потом будут складываться именно в какие-то патриотические задачи, цели, которые они, надеюсь, будут исполнять на благо Родины.

Роман Деев, советник председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан


Уфимская волна
Пенальти