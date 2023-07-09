Волонтеры рассказали о самочувствии спасенной в Уфе львицы

Руководитель Росприроднадзора Башкирии Светлана Родионова рассказала, как себя чувствует львица Симба, которую спасли в Уфе.

Сейчас зверёк живёт в парке львов «Земля Прайда». За полтора месяца малышка заметно выросла и набрала вес. Владельцы парка и зоозащитники полностью вылечили львицу. Теперь Симба живёт в просторном вольере и может общаться со своими сородичами.