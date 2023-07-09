В Башкирии многодетная семья выбралась из горящего дома через окно

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 02:30. На место происшествия оперативно прибыли пожарные: 3 единицы техники и 6 человек личного состава. Уже в 02:49 возгорание было локализовано, а в 03:05 полностью ликвидировано.

Когда начался пожар, семья уже спала. К счастью, странный запах почувствовала соседка, которая и заметила возгорание на веранде у семьи. Когда многодетная мама проснулась и хотела вывести семью через дверь, путь уже преграждал огонь. Женщина и трое детей 11, 9 и 7 лет выбрались через окно. Пострадавших нет.