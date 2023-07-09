Как отпраздновали День семьи, любви и верности в Башкирии в 2023 году

В Башкортостане в День семьи, любви и верности прошел праздник, приуроченный памяти святых Петра и Февронии. В честь тех, кто является примером того, как надо строить счастливую семью. По традиции центральной площадкой для народных гуляний стал город Бирск. Там была организована насыщенная культурная программа.
В День семьи, любви и верности Бирск становится центром народных гуляний в республике. Это стало уже доброй традицией. Красочный фестиваль разворачивается на Октябрьской площади, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором. Программа праздника для жителей и гостей старинного купеческого города насыщенная.
Праздник отмечается 8 июля, он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые в православном мире известны как пример супружеской любви и верности. Этот день принято проводить со своими вторыми половинками. Глава республики также на празднике был с супругой.
Радий и Каринэ Хабировы посетили ремесленные зоны, игровые площадки, мастер-классы. На Зеленом рынке глава республики пообщался с местными продавцами, которые реализуют выращенную на своем огороде продукцию.
Ремесленникам Радий Хабиров посоветовал шире использовать меры господдержки. В этом году на развитие народных промыслов из бюджета региона было направлено 11 миллионов рублей.
Стилизованные под пожарную машину, трактор, кареты. Одним из самых ярких моментов праздника стал «Парад колясок». Каждый из участников конкурса постарался проявить максимум фантазии.
В 18:00 на главной сцене начался концерт. Гостей семейного фестиваля поздравил с праздником глава республики Радий Хабиров.
Глава республики вручил семьям медали «Родительская доблесть» и «Родительская слава». За наградой, которой удостоилась Динура Ягудина, на сцену вышел её сын Айдар Ишмухаметов.
Выдающийся ученый в области аллергологии, иммунобиологии, эпидемиологии. Выходец из нашей республики активно участвовал в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции. Свои успехи Айдар Ишмухаметов связывает с семьей.
На главной праздничной сцене в это день выступили мастера искусств республики. Для зрителей подготовили более 40 концертных номеров. Спел несколько песен для публики и Дмитрий Харатьян. Кстати, приехал известный артист в республику с супругой. С Мариной Майко они были ведущими вечера.