Мобилизованные из Башкирии в зоне СВО организовали отряд спецназначения «Толпар»

Военнослужащие собирают дроны-камикадзе, с помощью которых выявляют и поражают блиндажи и укрепрайоны противника. Профессионализм ребят оценило командование башкирских батальонов, которые отправляют своих операторов беспилотников на повышение квалификации к «толпаровцам».
Усовершенствованные элементы дронов-камикадзе бойцы отряда специального назначения «Толпар» распечатывают на 3D-принтере прямо на позициях. Каждая деталь разрабатывается под собственные нужды, адаптируя заводские характеристики стандартных квадрокоптеров.
Этот баллон с питьевой водой используется как имитация боевого снаряда. Вес составляет примерно 1,2 кг. Ребята постоянно совершенствуют дроны, когда их доработки будут доходить до логического результата, вес баллона тоже будет увеличиваться. В перспективе они смогут монтировать к дронам снаряды весом более 1,5 кг.
В подвале полевой лаборатории хранятся самодельные и переделанные кумулятивные снаряды, которые используются на дронах-камикадзе. В руках толпаровцев грозным оружием становится даже фарфоровая статуэтка.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов приехал в расположение полка, чтобы вручить государственные награды отличившимся бойцам и передать в отряд новый квадрокоптер.
Особо была отмечена медицинская рота, которая эвакуирует 300 даже под обстрелами, порой сами получают ранения.
Котенок по кличке Тихон, по сути, является младшим сотрудником медицинской роты полка. По словам раненных бойцов, после получения профессиональной медпомощи здесь, в тыловом пункте, этот котенок помогает им успокоиться и скорее пойти на поправку.
После получения приказа «толпаровцы» вылетают на свои позиции. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения работать нужно чётко и быстро. С высоты птичьего полёта определяются места дислокации противника, по которым наносится точный удар.
Сейчас за мной висит дрон-камикадзе, собранный руками «толпаровцев». Он работает в паре с дроном объективного контроля. Именно с них операторы наводят камикадзе на цель, передают им координаты. И уже после поражения осуществляется объективный контроль об успешно выполненной боевой задаче. FPV-дроны управляются по радиоканалу на дальности до 10 километров с помощью очков виртуальной реальности. При этом «толпаровцам» удается уходить от установок радиоэлектронной борьбы противника. И этим опытом они готовы делиться не только с операторами беспилотников башкирских батальонов, но и всех других подразделений российской армии.