Мобилизованные из Башкирии в зоне СВО организовали отряд спецназначения «Толпар»

Военнослужащие собирают дроны-камикадзе, с помощью которых выявляют и поражают блиндажи и укрепрайоны противника. Профессионализм ребят оценило командование башкирских батальонов, которые отправляют своих операторов беспилотников на повышение квалификации к «толпаровцам».

Усовершенствованные элементы дронов-камикадзе бойцы отряда специального назначения «Толпар» распечатывают на 3D-принтере прямо на позициях. Каждая деталь разрабатывается под собственные нужды, адаптируя заводские характеристики стандартных квадрокоптеров.

В основном предназначен для поражения пехоты. Снизу цепляется осколочный снаряд. К ней можно приделать облегченный снаряд РПГ противотанковый. Если его облегчить максимально, то он его утащит. Позывной «Вольт»

Этот баллон с питьевой водой используется как имитация боевого снаряда. Вес составляет примерно 1,2 кг. Ребята постоянно совершенствуют дроны, когда их доработки будут доходить до логического результата, вес баллона тоже будет увеличиваться. В перспективе они смогут монтировать к дронам снаряды весом более 1,5 кг.

В подвале полевой лаборатории хранятся самодельные и переделанные кумулятивные снаряды, которые используются на дронах-камикадзе. В руках толпаровцев грозным оружием становится даже фарфоровая статуэтка.

«Брэдли» можно сжечь просто прямым попаданием в борт. Танк любой можно подбить, просто залетев под башню. Если накольник не сработает, то используется замедлитель. Он на пять минут. Врезался, время истекло, он взорвался. Позывной «Андроид»

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов приехал в расположение полка, чтобы вручить государственные награды отличившимся бойцам и передать в отряд новый квадрокоптер.

Два подразделения прошли у вас обучение. Это« шаймуратовцы» и один из гаубичных дивизионов. Я думаю, что потребность в этом будет сохраняться, будет возрастать. Из разных подразделений к вам будут приезжать наши ребята, наши земляки, обученные операторы БПЛА. То, как они действительно должны работать, это сохраненные жизни наших военнослужащих. Азат Бадранов, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Особо была отмечена медицинская рота, которая эвакуирует 300 даже под обстрелами, порой сами получают ранения.

Коллега выезжал за раненным. Был минометный обстрел, он тоже получил ранение. Сейчас прошёл лечение, собирается вновь вернуться в строй. Позывной «Татарин»

Первые раненные запоминаются на всю жизнь. Потому что до этого не было боевого опыта ни у меня, ни у моего персонала. И когда мы по радиостанции слышим: «Медиков на линию огня», конечно, это очень волнующий момент. Но врачи исполняют свои обязанности. Позывной «Базальт», начальник медицинской службы полка

Котенок по кличке Тихон, по сути, является младшим сотрудником медицинской роты полка. По словам раненных бойцов, после получения профессиональной медпомощи здесь, в тыловом пункте, этот котенок помогает им успокоиться и скорее пойти на поправку.

После получения приказа «толпаровцы» вылетают на свои позиции. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения работать нужно чётко и быстро. С высоты птичьего полёта определяются места дислокации противника, по которым наносится точный удар.