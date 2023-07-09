За неделю в уфимских штабах более 200 человек заключили контракт на военную службу

Подписать соглашение могут и те, кто не имеет боевого опыта, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Учитывается и возраст новобранцев. Также на неделе прошли проводы отпускников мобилизованных солдат и бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова. Военнослужащие провели дома 14 дней. Набравшись сил и отдохнув, они готовы вновь выполнять боевые задачи.

Фото на память и объятия с провожающими. Момент прощания всегда сложный. После двухнедельного отпуска бойцы башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова готовы вновь выполнять поставленные на поле боя задачи. Сделать все запланированные дела может и не успели, главное, говорят военнослужащие, что смогли провести время с семьей.

Отпуск провел с семьей, ждали меня супруга и трое детей. Дочь в училище, сын поступил. По гостям и по родственникам походил. Все тепло встретили.

Позывной «Сталкер»

В этот же день от «Уфа-Арены» к местам несения службы после отпуска выехала очередная группа мобилизованных. Проводили бойцов в торжественной обстановке. От имени главы республики военнослужащих поприветствовал председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров передал слова благодарности и глубокого уважения от Радия Хабирова и пожелал удачи.

Самое главное, чтобы ребята вернулись живыми и невредимыми. С победой, мы будем молиться за них. Мы верим, что встретим их как настоящих героев.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Трансфер на Донбасс и в обратном направлении для отпускников организован по поручению главы республики. На этих автобусах домой на смену одной группе мобилизованных приедет другая.

Отпуск хорошо провел, с родными повидался.

Позывной «Исма»
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То, что запланировал, все сделал. Две недели отдохнули и в бой. Там все друзья братья, доверяешь свою жизнь им. Они – тебе.

Позывной «Танцор»

Скорейшего возвращения. Мы их ждем. Мы молимся за всех, они все наши.

Наталья Погибо

Среди провожающих есть и те, чьи близкие сейчас на передовой. Через отпускников они передают в зону СВО посылки родственникам. Солдаты не только проводили дни с родными, но и нашли время принять участие в уроках мужества в школах. Детям они рассказывали о том, какие задачи выполняют на передовой.

Еду защищать Родину, все будет отлично. 

Позывной «Султан»

Желаем, чтобы бойцы выполнили задачи на высоком уровне. Мы будем поддерживать их семьи.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Для желающих пополнить ряды защитников Родины продолжается набор по контракту. В пункт сбора в Уфе приходят как опытные бойцы, так и новобранцы. Нередко договоры заключает группа друзей и коллег. Сразу 12 односельчан из Баймакского района решили отправиться на военную службу по контракту. Сначала они обратились в местный мобильный пункт, прошли медосмотр. Подписали контракт и отправились на военную подготовку в Кемерово в мотострелковые войска.

Фото №1 - За неделю в уфимских штабах более 200 человек заключили контракт на военную службу

Я – доброволец. Сейчас уезжаем в Кемерово в мотострелковые войска. За патриотизм и за наших ребят, за тех, кого в данный момент сейчас нет. Я еду с позитивным настроем.

Военнослужащий по контракту

Мы также учитываем военно-учетную специальность. Это в любом случае, чтобы у военнослужащего были когда-то навыки, знания, умения, чтобы они пригодились уже в нынешнее время, потому что у нас вооружение меняется, новейшее вооружение поставляется.  Старые знания все равно пригодятся.

Фадис Султанов, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации отбора на военную службу по контракту, старший лейтенант

 Максимальный возраст желающих заключить договор не должен превышать 60 лет. В исключительных случаях – 65. Подписать соглашение имеют право и те, кто не проходил воинскую службу, но получил высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117.

Уфимская волна
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