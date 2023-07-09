За неделю в уфимских штабах более 200 человек заключили контракт на военную службу

Подписать соглашение могут и те, кто не имеет боевого опыта, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Учитывается и возраст новобранцев. Также на неделе прошли проводы отпускников мобилизованных солдат и бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова. Военнослужащие провели дома 14 дней. Набравшись сил и отдохнув, они готовы вновь выполнять боевые задачи.
Фото на память и объятия с провожающими. Момент прощания всегда сложный. После двухнедельного отпуска бойцы башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова готовы вновь выполнять поставленные на поле боя задачи. Сделать все запланированные дела может и не успели, главное, говорят военнослужащие, что смогли провести время с семьей.
В этот же день от «Уфа-Арены» к местам несения службы после отпуска выехала очередная группа мобилизованных. Проводили бойцов в торжественной обстановке. От имени главы республики военнослужащих поприветствовал председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров передал слова благодарности и глубокого уважения от Радия Хабирова и пожелал удачи.
Трансфер на Донбасс и в обратном направлении для отпускников организован по поручению главы республики. На этих автобусах домой на смену одной группе мобилизованных приедет другая.
Среди провожающих есть и те, чьи близкие сейчас на передовой. Через отпускников они передают в зону СВО посылки родственникам. Солдаты не только проводили дни с родными, но и нашли время принять участие в уроках мужества в школах. Детям они рассказывали о том, какие задачи выполняют на передовой.
Для желающих пополнить ряды защитников Родины продолжается набор по контракту. В пункт сбора в Уфе приходят как опытные бойцы, так и новобранцы. Нередко договоры заключает группа друзей и коллег. Сразу 12 односельчан из Баймакского района решили отправиться на военную службу по контракту. Сначала они обратились в местный мобильный пункт, прошли медосмотр. Подписали контракт и отправились на военную подготовку в Кемерово в мотострелковые войска.
Максимальный возраст желающих заключить договор не должен превышать 60 лет. В исключительных случаях – 65. Подписать соглашение имеют право и те, кто не проходил воинскую службу, но получил высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117.