«Шелковый путь»: как в Уфе встретили экипажи международного ралли

На неделе в Казани стартовало международное ралли «Шелковый путь». После первого этапа гонки экипажи добрались до Уфы. В столице республики участники соревнования проехали по улицам города, после чего отдохнули на бивуаке, расположенном на парковке «Уфа-Арены». В третий раз ралли проходит через республику. Участники гонки побывают в шести районах Башкортостана.

Так тепло и громко Уфа встретила участников международного ралли «Шелковый путь». К моменту торжественного проезда автоколонны по улицам города спортсмены успели преодолеть 606 километров, из них 142 километра составил спецучасток. Дистанция зачетного участка для первого гоночного дня не самая большая – это позволило пилотам и штурманам вкатиться или войти в ритм.

Всего в этом году в соревновании принимают участие 98 экипажей. И это не только грузовики, но и мотовездеходы, внедорожники, багги. Желающие посмотреть на торжественный проезд собрались на площади Салавата Юлаева задолго до его начала. Здесь была организована концертная программа с танцевальными номерами, выступлением мотофристайлеров.

В этом году пилоты проедут по маршруту Казань – Уфа – Москва. Всего они пересекут 13 регионов страны и посетят девять городов. В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть более 5 тысяч километров. Из них более 2 тысяч километров – дистанция скоростных участков. То есть тех, которые идут в зачет. По трассам общего пользования участники ралли двигаются с соблюдением правил дорожного движения.

Следующей точкой в маршрутной книге ралли стал бивуак. Его организовали на парковке «Уфа-Арены».

Бивуак – сердце любой гонки. Это передвижной лагерь со специальными зонами. Здесь участники проводят один вечер и ночь, и сами решают, на что потратить это время. На отдых и сон, либо на ремонт автотехники и на то, чтобы привести ее в порядок

Команда – это не только пилот и штурман. На победу отдельного экипажа работает целый штат сервисной поддержки и механиков.

Главная часть квартала организаторов – штаб гонки, куда стекается вся информация о ралли.

Чтобы не допустить ошибок и пройти все этапы без штрафных секунд, команда Дмитрия Сотникова выучила весь регламент. Опытнейший пилот, живая легенда, вместе с Русланом Ахмадеевым они выступают в ралли «Шелковый путь» вместе с 2016 года. За это время трижды побеждали.