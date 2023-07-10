В Башкирии ревнивец угнал автомобиль

В Салавате задержан 45-летний мужчина, которого подозревают в автомобильном угоне, информирует Министерство внутренних дел по Башкирии.
По версии следствия, 38-летний владелец авто находился в состоянии алкогольного опьянения, и, не желая возвращаться домой на такси, он обратился за помощью к своей знакомой, чтобы та приехала и забрала его на его же машине. Когда же девушка привезла пострадавшего домой, она поспешила на работу, решив воспользоваться его автомобилем. По договоренности, она должна была припарковать машину возле ресторана, где сама работает, а владелец должен был забрать его позднее.
Однако бывший супруг девушки дожидался ее на работе. Но как только он увидел ее за рулем чужого автомобиля, мужчину одолела ревность. В итоге он отнял у нее ключи, сел в машину и скрылся.
Автомобиль был обнаружен лишь на следующий день, а задержание подозреваемого произошло некоторое время спустя. В результате происшествия возбуждено уголовное дело по факту угону автомобиля.