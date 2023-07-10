В Башкирии ревнивец угнал автомобиль

По версии следствия, 38-летний владелец авто находился в состоянии алкогольного опьянения, и, не желая возвращаться домой на такси, он обратился за помощью к своей знакомой, чтобы та приехала и забрала его на его же машине. Когда же девушка привезла пострадавшего домой, она поспешила на работу, решив воспользоваться его автомобилем. По договоренности, она должна была припарковать машину возле ресторана, где сама работает, а владелец должен был забрать его позднее.