В Башкирии посчитали количество детей, рожденных вне брака

В 2022 году в Башкирии было зарегистрировано рождение 36 213 детей, среди которых 18 606 мальчиков и 17 607 девочек, сообщает Башстат. Аналитики ведомства также проанализировали количество детей, которые появились на свет вне законного брака.

По официальной статистике, 81,7% от общего числа новорожденных, то есть 29 517 младенцев были рождены от пар, узаконивших свои отношения. Это 15 145 мальчиков и 14 372 девочки.