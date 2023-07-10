В Башкирии посчитали количество детей, рожденных вне брака

В 2022 году в Башкирии было зарегистрировано рождение 36 213 детей, среди которых 18 606 мальчиков и 17 607 девочек, сообщает Башстат. Аналитики ведомства также проанализировали количество детей, которые появились на свет вне законного брака.
По официальной статистике, 81,7% от общего числа новорожденных, то есть 29 517 младенцев были рождены от пар, узаконивших свои отношения. Это 15 145 мальчиков и 14 372 девочки.
Соответственно, остальные 6 696 детей родились вне брака, среди которых 3 461 мальчик и 3 235 девочек. Данные свидетельствуют о значительном росте числа детей, появившихся на свет вне официальных семейных отношений.