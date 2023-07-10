В 2022 году из-за работы в Башкирии скончались 28 человек

В прошлом году в Башкирии из-за несчастных случаев на работе получили травмы 511 человек, из которых 28 - скончались. Данные предоставили в Башстате.
Самыми опасными для работы сферами экономической деятельности были названы обрабатывающее производство (180 пострадавших в несчастных случаях, восемь погибших), транспортировка и хранение (77, три), строительство (64, восемь), здравоохранение и социальные услуг (56) и добыча полезных ископаемых (50, три).
По информации статистического ведомства, с 2010 года наибольшее число людей пострадало и погибло на работе в 2012-м: тогда травмы получили 1 084 человека, 64 из которых – скончались.