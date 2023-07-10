В 2022 году из-за работы в Башкирии скончались 28 человек

Самыми опасными для работы сферами экономической деятельности были названы обрабатывающее производство (180 пострадавших в несчастных случаях, восемь погибших), транспортировка и хранение (77, три), строительство (64, восемь), здравоохранение и социальные услуг (56) и добыча полезных ископаемых (50, три).