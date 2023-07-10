В Башкирии вызвать скорую будет сложнее

Жители четырех районов Башкирии, включая Белорецкий, Учалинский, Абзелиловский и Бурзянский, столкнутся с определенными трудностями при попытке вызова скорой помощи по номеру 03.

Соответствующее предупреждение о проблеме распространила администрация Белорецкого района: в период с 10 по 16 июля в указанных районах вызвать скорую помощь будет проблематично.