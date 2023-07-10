Почти миллиард рублей выделено Башкирии на развитие туротрасли

В этом году республике из федерального бюджета выделены значительные средства в размере 900 млн рублей на развитие туризма. Об этом информирует профильное министерство.

Указанная сумма будет направлена на распределение субсидий между субъектами малого и среднего бизнеса, которые планируют обустроить пляжи, возводить кемпинги и развивать иные элементы туристической инфраструктуры. По официальным данным, 46 проектов получат поддержку в общей сумме 155,5 млн рублей.