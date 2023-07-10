У жителей Башкирии выявлены серьезные патологии

Серьезные заболевания были обнаружены у жителей Башкирии. Такие данные приводит Министерство здравоохранения региона. В ходе бесплатной акции «Здоровая республика – здоровый регион» более 2,4 тысячи человек узнали о возможных или уже имеющихся у них социально значимых заболеваниях.

В рамках акции, мобильные медицинские комплексы, известные как «поезда здоровья», проводят обследования жителей отдаленных районов республики.

Специалисты заподозрили злокачественные новообразования у 175 пациентов, туберкулез у 11, сахарный диабет у 575 человек, а сердечно-сосудистые заболевания были диагностированы у 1 637 жителей.

Кроме того, оказалось, что 3 687 человек страдают избыточным весом, 4 536 имеют повышенное артериальное давление, 4 033 – повышенный уровень холестерина в крови, а 2 369 – повышенный уровень глюкозы.