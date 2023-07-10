Депутаты Башкирии предложили свой вариант борьбы с мошенниками при выдаче кредитов

Депутаты Госсобрания Башкирии подготовили проект закона о введении «периода охлаждения» при выдаче кредитов. Председатель Госсобрания Константин Толкачев выразил поддержку данной инициативы, основной целью которой является предотвращение мошеннических действий при выдаче кредитов.
В соответствии с законопроектом, предлагается ввести двухэтапное заключение договора потребительского кредита между гражданами и банками или микрофинансовыми организациями.
На первом этапе заемщики должны предоставить свое согласие на заключение кредитного договора в бюро кредитных историй через единый портал госуслуг или МФЦ. На втором этапе кредитные или микрофинансовые организации обязаны запросить информацию в бюро о наличии согласия заемщика, проверить его личные данные и принять решение о выдаче кредита. Кроме того, выдача кредита будет осуществляться только на следующий календарный день. Такой «период охлаждения» позволит заемщику все еще раз взвесить и принять решение.
Для полноценной реализации этого механизма предполагается использование СНИЛС как уникального идентификатора гражданина.
Законопроект разработан в ответ на увеличение случаев мошенничества в кредитно-финансовой сфере по всей стране. По словам Константина Толкачева, в прошлом году объем незаконных переводов денежных средств без согласия клиентов увеличился на 4,3 процента и превысил 14 миллиардов рублей.