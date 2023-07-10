Депутаты Башкирии предложили свой вариант борьбы с мошенниками при выдаче кредитов

На первом этапе заемщики должны предоставить свое согласие на заключение кредитного договора в бюро кредитных историй через единый портал госуслуг или МФЦ. На втором этапе кредитные или микрофинансовые организации обязаны запросить информацию в бюро о наличии согласия заемщика, проверить его личные данные и принять решение о выдаче кредита. Кроме того, выдача кредита будет осуществляться только на следующий календарный день. Такой «период охлаждения» позволит заемщику все еще раз взвесить и принять решение.